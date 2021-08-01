Son dakika | 'Hastamızın bir çift sözü var!' diyerek çağrıda bulundu! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşımSon dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: 8 bölgede yangın devam ediyor!Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla açıklarında bir deprem dahaAlbert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir?Akçit isminin anlamı nedir, Akçit ne demektir? Kuranda geçiyor mu?1 Ağustos 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Refiğ isminin anlamı nedir, Refiğ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Korkunç son! Genç YouTuber Albert Dyrlund feci şekilde can verdiLebip isminin anlamı nedir, Lebip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kılıç isminin anlamı nedir, Kılıç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Albert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir?

Albert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir?

Danimarkalı ünlü YouTuber Albert Dyrlund'dan acı haber geldi. Basında yer alan haberler sonrası Albert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Albert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir?

Çektiği videolarla ülkesi Danimarka da olmak üzere birçok ülkeden abonesi bulunan ünlü YouTuber Albert Dyrlund'dan acı haber geldi. Basında yer alan haberler sonrası Albert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ALBERT DYRLUND KİMDİR?

Albert Dyrlund 10 Ekim 1998 Helsingör, Danimarka'da dünyaya geldi.

Kendi bestelediği “Emoji” ve “Waffles” adlı parçalarıyla tanınan Dyrlund, 2018 yapımı komedi filmi “Team Albert”ın kadrosunda da yer almıştı.

Albert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir?

Dyrlund, filmdeki rolüyle 2019'da Danimarka Film Akademisi tarafından verilen Robert Ödülü'nü kazanmıştı.

Genç fenomenin, YouTube'da yaklaşık 175 bin abonesi bulunuyordu. Dyrlund'un, Instagram takipçi sayısı ise yaklaşık 240 bin civarındaydı.

Albert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir?

ALBERT DYRLUND ÖLDÜ MÜ?

YouTuber Albert Dyrlund, 28 Temmuz Çarşamba günü Alpler'deki Seceda Dağı'nda bulunan Forcella Pana bölgesinde YouTube kanalında paylaşmak için video çekmeye başladı. Albert Dyrlund,  video çektiği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple aşağı düştü.

Albert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir?

İtalya'nın devlet kanalı Rai'nin haberine göre bölgeye acil kurtarma helikopteri çağrılmasına rağmen genç YouTuber olay yerinde yaşamını yitirdi.

Dengesini kaybettiği düşünülen ünlü fenomenin annesi Vibe Jørger Jensen, yaptığı açıklamada oğlunun yaklaşık 200 metreden düştüğünü belirtti. Albert Dyrlund'un annesi Vibe Jørger Jensen, bu zor zamanda daha fazla açıklama yapmak istemediklerini ve mahremiyetlerine saygı duyulmasını beklediklerini sözlerine ekleyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Albert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir?

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Kophenag'da çıkan yerel gazete Ekstra Bladet'e açıklamada bulunarak Albert Dyrlund'un ölüm haberini doğruladı.

ALBERT DYRLUND YOUTUBE KANALI NEDİR?

Albert Dyrlund'un YouTube kanalı kendi adını taşımaktadır.

Albert Dyrlund'un YouTube kanalına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

ALBERT DYRLUND YOUTUBE KANALI

Genç fenomenin, YouTube kanalına yaklaşık 175 bin kişi abonedir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT