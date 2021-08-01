Çektiği videolarla ülkesi Danimarka da olmak üzere birçok ülkeden abonesi bulunan ünlü YouTuber Albert Dyrlund'dan acı haber geldi. Basında yer alan haberler sonrası Albert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ALBERT DYRLUND KİMDİR?

Albert Dyrlund 10 Ekim 1998 Helsingör, Danimarka'da dünyaya geldi.

Kendi bestelediği “Emoji” ve “Waffles” adlı parçalarıyla tanınan Dyrlund, 2018 yapımı komedi filmi “Team Albert”ın kadrosunda da yer almıştı.

Dyrlund, filmdeki rolüyle 2019'da Danimarka Film Akademisi tarafından verilen Robert Ödülü'nü kazanmıştı.

Genç fenomenin, YouTube'da yaklaşık 175 bin abonesi bulunuyordu. Dyrlund'un, Instagram takipçi sayısı ise yaklaşık 240 bin civarındaydı.

ALBERT DYRLUND ÖLDÜ MÜ?

YouTuber Albert Dyrlund, 28 Temmuz Çarşamba günü Alpler'deki Seceda Dağı'nda bulunan Forcella Pana bölgesinde YouTube kanalında paylaşmak için video çekmeye başladı. Albert Dyrlund, video çektiği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple aşağı düştü.

İtalya'nın devlet kanalı Rai'nin haberine göre bölgeye acil kurtarma helikopteri çağrılmasına rağmen genç YouTuber olay yerinde yaşamını yitirdi.

Dengesini kaybettiği düşünülen ünlü fenomenin annesi Vibe Jørger Jensen, yaptığı açıklamada oğlunun yaklaşık 200 metreden düştüğünü belirtti. Albert Dyrlund'un annesi Vibe Jørger Jensen, bu zor zamanda daha fazla açıklama yapmak istemediklerini ve mahremiyetlerine saygı duyulmasını beklediklerini sözlerine ekleyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Kophenag'da çıkan yerel gazete Ekstra Bladet'e açıklamada bulunarak Albert Dyrlund'un ölüm haberini doğruladı.

ALBERT DYRLUND YOUTUBE KANALI NEDİR?

Albert Dyrlund'un YouTube kanalı kendi adını taşımaktadır.

Albert Dyrlund'un YouTube kanalına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

ALBERT DYRLUND YOUTUBE KANALI

Genç fenomenin, YouTube kanalına yaklaşık 175 bin kişi abonedir.