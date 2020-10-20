Albinolu tek gözlü köpek balığı, sosyal medyada gündem oldu

Endonezya'da balıkçıların ağına takılan köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi. Köpekbalığının tek gözü olduğu ve beyaz olduğu görüldü.

Endonezya'nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpek balığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçıların 10 Ekim'de yakaladığı köpekbalığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü. Uzmanlar, köpek balığının genetik nedenlerle ortaya çıkan "cyclopia" olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.