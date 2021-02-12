Alçı Model Kalıp Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Nezaretçi Ve Ustabaşı (Madencilik, Taşocakçılık Ve Sondajcılık) mesleği için “3121.01” kod olarak kullanılır iken Çocuk Dış Giysileri Dikimi (Ceket- Mont- Manto) Elemanı mesleği için “7533.64” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alçı Model Kalıp Teknisyeni Meslek Kodu “3119.01” olarak belirlenmiştir.

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