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Alçı Model Kalıpçı Meslek Kodu Nedir?

Alçı Model Kalıpçı Meslek Kodu ile Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan), Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler, Anatomist vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alçı Model Kalıpçı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı) mesleği için “2359.99” kod olarak kullanılır iken Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.45” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alçı Model Kalıpçı Meslek Kodu “7314.01” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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