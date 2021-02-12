Alçı Model Kalıpçı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı) mesleği için “2359.99” kod olarak kullanılır iken Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.45” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alçı Model Kalıpçı Meslek Kodu “7314.01” olarak belirlenmiştir.

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