Alçılı Sargı Bezi Kesim Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?
Alçılı Sargı Bezi Kesim Sorumlusu Meslek Kodu ile Makine Mühendisi-Motor Ve Makine (Deniz Hariç), Tapu Müdürü, Hortikültör vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni (Orta Öğretim) mesleği için “2320.26” kod olarak kullanılır iken Döner Bıçaklı Yuva Açma Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleği için “7523.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Alçılı Sargı Bezi Kesim Sorumlusu Meslek Kodu “7532.33” olarak belirlenmiştir.
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