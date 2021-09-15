Aldatılan eş 'öteki kadını' tanık yaptı! Kadın ilişkiyi reddetti!

Kocasından boşanmak için dava açan L.T.T.B. (52) mahkemede eşinin kendisini aldattığı kadını tanık olarak gösterdi. Ancak Z.M.Ö. (51) mahkemede, müştekinin eşi Ö.T.B. ile aralarında bir ilişki olduğunu kabul etmedi. Aldatılan eş, şüpheli kadının eşiyle yemek yediği fotoğrafı savcılığa vererek “yalan tanıklık” suçundan şikâyette bulundu.

57 GÖRÜŞME

Savcılığın yaptığı incelemeler sonucunda, HTS kayıtları incelendiğinde şüphelinin müştekinin eşi ile toplam 57 görüşmesi bulunduğunu, şüpheli ve müştekinin eşinin 2018-2019 ve 2020 tarihlerinde aynı anda yurt dışına çıkış giriş yaptıklarını tespit edildiği bildirildi.

KREDİ KARTINDAN PARA ÇEKMİŞ

Ayrıca müştekinin eşine ait kredi kartından para çekildiği, aynı şekilde şüphelinin HTS kayıtlarında cep telefonunun aynı tarihte Ayvalık’ta sinyal verdiği tespit edildi.

Mahkemede Z.M.Ö.’nün 9 Temmuz 2020 tarihinde tanık olarak dinlendiği, müştekinin eşi Ö.T.B. ile şüpheli Z.M.Ö.’nün aralarında bir ilişki olduğu, ancak duruşma anında Z.M.Ö.’nün, müştekinin eşi ile aralarında herhangi bir ilişkisi olmadığını, beraber tatile yapmadıklarını, yurt dışına çıkmadıklarını, telefon görüşmeleri olmadığını, bir yerde oturup birlikte yemek yemediklerini söylediği belirtildi.

3 YILA KADAR HAPİS

Yapılan incelemelerin ardından savcılık, tanık olarak dinlenen sevgiliye “yalancı tanıklık” suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Aynı zamanda Z.M.Ö.’ye zina davası da açıldı.