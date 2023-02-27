Aldin Dervisevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Dervisevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldin Dervisevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldin Dervisevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldin Dervisevic 19 Ağustos 1989 tarihinde Titograd şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldin Dervisevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldin Dervisevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aldin Dervisevic'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldin Dervisevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldin Dervisevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldin Dervisevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldin Dervisevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CS Pétange

30 Haziran 2010 yılında CS Pétange

1 Temmuz 2010 yılında Jeunesse Canach

1 Temmuz 2011 yılında US Hostert

1 Temmuz 2012 yılında CS Pétange

1 Temmuz 2013 yılında Jeunesse Canach

1 Temmuz 2017 yılında US Hostert

1 Temmuz 2020 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2021 yılında Weiler

30 Haziran 2022 yılında Jeunesse Esch

Aldin Dervisevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldin Dervisevic şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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CS Petange (-2007)

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