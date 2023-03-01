Alefe Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alefe Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alefe Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alefe Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alefe Santos 1 Mart 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alefein Santos D'Abadia şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alefe Santos Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Contact yapmaktadır. Alefe Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alefe Santos'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alefe Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/alefesantos7/
Alefe Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alefe Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Brist. Rov. U18
1 Temmuz 2013 yılında Bristol Rovers
1 Temmuz 2014 yılında Derby
9 Ocak 2015 yılında Notts County
9 Şubat 2015 yılında Derby
10 Kasım 2016 yılında Eastleigh
8 Aralık 2016 yılında Derby
25 Temmuz 2017 yılında Yeovil Town
9 Temmuz 2019 yılında Aldershot
31 Ağustos 2020 yılında Weymouth FC
1 Temmuz 2021 yılında Chippenham
Alefe Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alefe Santos şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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