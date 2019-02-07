UEFA başkanı kim oldu? UEFA başkanı Aleksander Ceferin kimdir?

Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin yapıldığı 43. Olağan UEFA Kongresi, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanı oldu. UEFA başkanı olarak ikinci dönemine başlayacak Ceferin, 2023'e kadar görevde kalacak.

Ceferin, FIFA'nın men cezası verdiği Michel Platini'nin başkanlıktan ayrılmasının ardından Eylül 2016'daki olağanüstü kongrede yapılan oylamada Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'ı geride bırakarak göreve gelmişti.

ALEKSANDER CAFERİN KİMDİR?

Aleksander Ceferin, 13 Ekim 1967 yılında Ljubljana, Slovenya’da Peter Ceferin ve Ana Ceferin çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Ljubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hukuk Fakülesinden mezun olduktan sonra ailesinin hukuk firmasında çalışmaya başladı ve ilerleyen dönemlerde babasından görevi devralarak firmanın başına geçti. 2011 yılında Slovenya Futbol Federasyonu'nun başkanı seçildi. 2015 yılındaki seçimlerde bu göreve tekrar seçildi. Ülke futbolundaki ekonomik sıkıntıları gidermek için çalışmalar yaptı. İngilizce ve İtalyanca bilen Aleksander Ceferin, Barbara Ceferin ile evlidir. 3 çocuk babasıdır. FİFA'nın etik kurallarını ihlal ederek yolsuzluk iddialarına karışan ve ardından da 4 sene futboldan men cezası alan Michel Platini'nin yerine UEFA başkanlığı için Haziran 2016 yılında Aleksander Ceferin aday oldu. 14 Eylül 2016 tarihinde Atina'da yapılan kongrede 55 ülkeden 42'sinin oyunu alarak UEFA'nın 7. Başkanı seçildi.

07 Şubat 2019'da UEFA başkanı seçilmiştir...