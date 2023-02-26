Aleksandr Kulinits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kulinits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kulinits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Kulinits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Kulinits 24 Mayıs 1992 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandr Kulinitš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Kulinits Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Aleksandr Kulinits, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kulinits'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Kulinits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Kulinits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Kulinits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Kulinits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Levadia

28 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2015 yılında FC Infonet

12 Ocak 2018 yılında NK Krsko

18 Ocak 2019 yılında Kalju FC

28 Ocak 2022 yılında Rostocker FC

29 Temmuz 2022 yılında JK Trans Narva

Aleksandr Kulinits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Kulinits şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Kulinits Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJK (2002-2005), Levadia Tallinn (2006-2008)

Estonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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