İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Ülke genelinde maske takmak zorunlu olduKafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Kafe ve restoranlarda müzik yasak mı?Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek?Finansbank'a "Toplumsal Değer" ödülüTarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltıSoylu duyurdu: Kafe ve restoranlarda müzik yayını yasaklandıDavid ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandı!Japonya’da iktidar partisinin liderlik yarışı başladıMalatya Pütürge'de 4,6 şiddetinde depremDiyanet, Heybeli adadaki arazi tartışmalarına son noktayı koydu
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Aleksey Navalny nedeniyle yaptırımların görüşülmesine Rusya'dan tepki

Aleksey Navalny nedeniyle yaptırımların görüşülmesine Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Aleksey Navalny nedeniyle yaptırımların görüşülmesine tepki gösterdi. Zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif Aleksey Navalny meselesinin ise siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Aleksey Navalny nedeniyle yaptırımların görüşülmesine Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif Aleksey Navalny nedeniyle Rusya'ya yaptırımların görüşülmesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz haftalarda Rus muhalif lider Aleksey Navalny bir uçak seyahati sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ailesi, Aleksey Navalny'nin zehirlendiğini savunarak Almanya'da tedavi edilmesini istedi. Hastane ise zehirlenme olayına rastlanmadığını Navalny'nin kan şekerinin düşmesinin yol açtığı bir metabolik hastalığın sebep olduğunu savundu. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir hastaneye sevk edilen Aleksey Navalny'nin zehirlendiğine dair bulguların tespit edildiğinin açıklanması üzerine Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere ABD'de Rusya'ya tavır gösterdi. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Aleksey Navalny olayı nedeniyle Rusya'nın Kuzey Akım-2 projesinin durdurulması yönündeki yaptırım kararına destek vereceğini açıkladı.

Aleksey Navalny nedeniyle yaptırımların görüşülmesine Rusya'dan tepki

RUSYA'DA TEPKİ

Rusya için hayati önem taşıyan ve Rus gazını kuzey Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 projesinin durdurulması tehdidine cevap veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko,yerek, "Bu ticari bir proje. Avrupa'nın enerji güvenliği için Navalny meselesi projenin ve siyasetin dışında tutulmalı" dedi. Proje üzerinden ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi için platformlar oluşturulduğunu söyleyen Gruşko ülkelerin çıkarlarına göre hareket etmesi gerektiğini savundu.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT