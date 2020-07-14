ALES 1 geç başvuru nasıl yapılır ? ALES 1 geç başvuru ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1 için geç başvurular bugün gün içinde devam ediyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapabilecek.

ÖSYM sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ALES/1 geç başvuruların 1 Nisan 2021 tarihinde saat 23:59'a kadar alınmaya devam edeceğini belirtti. Peki ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtları haberimizde bulabilirsiniz...

ALES/1 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/1 geç başvurular ais.ösym.gov.tr adresi tarafından TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra işlemlerini online olarak gerçekleştirebilir.

ALES 1 GEÇ BAŞVURU EKRANI

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti olarak sınava girecek adaylar 217,50 TL ücret ödeyecek.

ALES NEDİR?

ALES, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınavdır. Bu kapsamda ALES puanı;

– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,– Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,– Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.

ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES’in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES SINAVINDA HANGİ KONULAR VAR?

ALES Türkçe Konuları

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Biçimleri

Sözel Mantık



ALES Matematik Konuları

Temel Kavramlar

EBOB – EKOK

Rasyonel Sayılar

Bölme ve Bölünebilme

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Faktöriyel

Üslü ve Köklü Sayılar

Asal Çarpanlar

Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

1. Dereceden Denklemler

Oran-Orantı

Denklemler

Sayı ve Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Olasılık

Kombinasyon – Permütasyon

Sayısal Mantık



ALES Geometri Konuları

Üçgende ve Doğruda Açılar

Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

Üçgende Benzerlik ve Alan

Dik Üçgen ve Özel Üçgenler

Çokgenler ve Dörtgenler

Paralel Kenar

Eşkenar Dörtgen ve Deltoid

Dikdörtgen, Kare ve Yamuk

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

ALES’TE KAÇ SORU VAR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınavda öğrencilerin tüm soruları 150 dakikada(2,5 saat) cevaplamaları gerekmektedir. Sınav sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.