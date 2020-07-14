ALES 1 geç başvuru nasıl yapılır ? ALES 1 geç başvuru ekranı
3 Mayıs tarihinde yapılacak olan ALES/1 için geç başvurular alınmaya başladı. ÖSYM , başvuruların bugün 23:59'da sona ereceğini açıkladı. Peki ALES 1 geç başvuru nasıl yapılır ? İşte ALES 1 geç başvuru ekranı...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1 için geç başvurular bugün gün içinde devam ediyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapabilecek.
ÖSYM sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ALES/1 geç başvuruların 1 Nisan 2021 tarihinde saat 23:59'a kadar alınmaya devam edeceğini belirtti. Peki ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtları haberimizde bulabilirsiniz...
ALES/1 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/1 geç başvurular ais.ösym.gov.tr adresi tarafından TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra işlemlerini online olarak gerçekleştirebilir.
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES geç başvuru ücreti olarak sınava girecek adaylar 217,50 TL ücret ödeyecek.
ALES NEDİR?
ALES, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınavdır. Bu kapsamda ALES puanı;
– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,– Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,– Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.
ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES’in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.
ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
ALES SINAVINDA HANGİ KONULAR VAR?
ALES Türkçe Konuları
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Anlatım Biçimleri
Sözel Mantık
ALES Matematik Konuları
Temel Kavramlar
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Bölme ve Bölünebilme
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Faktöriyel
Üslü ve Köklü Sayılar
Asal Çarpanlar
Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
1. Dereceden Denklemler
Oran-Orantı
Denklemler
Sayı ve Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Olasılık
Kombinasyon – Permütasyon
Sayısal Mantık
ALES Geometri Konuları
Üçgende ve Doğruda Açılar
Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
Üçgende Benzerlik ve Alan
Dik Üçgen ve Özel Üçgenler
Çokgenler ve Dörtgenler
Paralel Kenar
Eşkenar Dörtgen ve Deltoid
Dikdörtgen, Kare ve Yamuk
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
ALES’TE KAÇ SORU VAR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınavda öğrencilerin tüm soruları 150 dakikada(2,5 saat) cevaplamaları gerekmektedir. Sınav sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.