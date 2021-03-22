ALES 1 son ödeme tarihi: ÖSYM'den ALES 1 son başvuru günü uyarısı

Yüksek lisans, doktora gibi akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için son başvuru tarihi duyuruldu.

ALES/1 SON ÖDEME TARİHİ

ÖSYM'nin '2021-ALES/1 Adaylarımızın Dikkatine!' başlıklı duyurusunda ALES 1 için adayların bugün (22 Mart 2021) saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini halletmesi istendi.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl ALES sınavı başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi. Sınav 2 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurularını gerçekleştirebilecek.

ALES/1 BAŞVURU EKRANI