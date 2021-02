ALES puan hesaplama 2021 | ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES), adayın çözdüğü testlerdeki doğru ve yanlış sayılarıyla ortaya çıkan netlerle birlikte sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarda puan ve başarı sırası hesaplanıyor. Bu hesaplamanın nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenler haberimize göz atabilir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM ALES 2 başvuru kılavuzunda konuya ilişkin şöyle bilgiler yer almaktadır;

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı ALES/2'nin cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacak:

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

ALES 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanacağı tarih belirlenmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.