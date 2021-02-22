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ALES puan hesaplama 2021 | ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

21 Şubat tarihinde 81 il merkezinde yapılan ALES/2 sınavının ardından gözler puan hesaplama tablosunda. Sınava katılan adaylar puan hesaplamanın ÖSYM tarafından nasıl yapıldığı öğrenmek istiyor. Peki ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ALES puan hesaplama 2021 ...

ALES puan hesaplama 2021 | ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES), adayın çözdüğü testlerdeki doğru ve yanlış sayılarıyla ortaya çıkan netlerle birlikte sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarda puan ve başarı sırası hesaplanıyor. Bu hesaplamanın nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenler haberimize göz atabilir. 

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM ALES 2 başvuru kılavuzunda konuya ilişkin şöyle bilgiler yer almaktadır;

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı ALES/2'nin cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacak:

ALES puan hesaplama 2021 ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

ALES puan hesaplama 2021 ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanacağı tarih belirlenmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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