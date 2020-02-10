ALES sınavına girmek isteyenler merakla internette sınav zamanlarını araştırmaya başladı. Peki ALES sınavı ne zaman 2020? ALES 2020 sınav tarihleri ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

ALES SINAVI NE ZAMAN 2020?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’de yapılacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacağını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle:

* 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.

ALES sınav ücreti ne kadar 2020? ALES sınav parası hangi bankaya yatırılacak?

ALES KAÇ DAKİKA?

Sınav süresi 150 dakikadır. Ancak sınavın ilk 110 dakikasında ve son 15 dakikasında sınavdan çıkamazsınız. Ayrıca bu sınav süresi size fazla uzun gelmesin. Çünkü sorular çok basit olduğu halde oldukça zaman kaybettirici sorulardır. Dolayısı ile sınavda en çok soru cevaplayan aday kazanacaktır.

Soru sayısı ise: Sözel soru sayısı : 50 ve Sayısal soru sayısı : 50'dir. Sözel sorular sadece Türkçe dersinden ve Mantık muhakeme konularından, Sayısal testte ise sadece matematik, geometri ve mantık muhakeme sorularından oluşmaktadır.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir.

Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.