Ales sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli?

Akademik kadrolara yerleşmek isteyen yüz binlerce lisans ve lisansüstü mezunu ALES/3 sınavı sonrasında sonuçlara odaklanmış durumda.21 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen sınavın ardından adaylar, Ales sınavı ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Bu bağlamda, 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli? Detaylar haberimizde...

ALES SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ALES/3 sınav sonuçları sınav sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra ÖSYM'nin AİS ekranından erişime sunulacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvimde yer alana göre ALES/3 sonuçları 16 Aralık tarihinde yayınlanacak.

Fakat ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması durumunda sonuçlar daha erken bir tarihte açıklanabilir.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınavdan alınan sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçilmesinde,

Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilmektedir.