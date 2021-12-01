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Ales sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli?

Bu senenin son ALES sınavı 21 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. ALES/3'e giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Ales sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli? Soruların cevapları haberimizde yer alıyor...

Ales sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli?

Akademik kadrolara yerleşmek isteyen yüz binlerce lisans ve lisansüstü mezunu ALES/3 sınavı sonrasında sonuçlara odaklanmış durumda.21 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen sınavın ardından adaylar, Ales sınavı ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Bu bağlamda, 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli? Detaylar haberimizde...

Ales sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli?

ALES SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ALES/3 sınav sonuçları sınav sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra ÖSYM'nin AİS ekranından erişime sunulacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvimde yer alana göre ALES/3 sonuçları 16 Aralık tarihinde yayınlanacak.

Fakat ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması durumunda sonuçlar daha erken bir tarihte açıklanabilir.

Ales sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli?

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınavdan alınan sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

Ales sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli?

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçilmesinde,
Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Ales sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli?

Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilmektedir.

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