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ALES sınavına girerken gerekli belgeler 2021 | ALES sınavına girerken yanımızda bulunması gerekenler

Pandemi nedeniyle ertelenen 2020-ALES/2 sınavı 21 Şubat Pazar günü 81 il genelinde merkezi olarak yapılacak. Peki; ALES sınavına girerken yanımızda bulunması gerekenler nelerdir? İşte ALES sınavına girerken gerekli belgeler 2021...

ALES sınavına girerken gerekli belgeler 2021 | ALES sınavına girerken yanımızda bulunması gerekenler

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları 5 yıl geçerlidir. Bu yıl sınav Şubat 21'de yapılacak. Sınav : 10.15 de başlayacak ve 150 dakika sürecek. Sınava hazırlık yapan adaylar ALES sınavına girerken yanımızda bulunması gerekenler  sorusuna yanıt arıyor. 

ALES SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER 2021

ALES başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınava girerken yanımızda bulunması gerekenler şöyle;

a) İlgili sınav dönemine ait 2020-ALES sınava giriş belgesi 

b) Nüfus cüzdanı ve ya T.C kimlik kartı ve ya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı 

Bunların dışında;
 Sürücü belgesi,
 Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SINAVINA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ  GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak. Ancak binaların çevresinde bulunan dükkanlar ve bazen de sınava girilecek binanın girişindeki güvenlik belirli ücret karşılığı (5-10 TL) eşya emanet almaktadır. Ancak yine de  adayların sınav binalarına;

 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

 Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

 Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

 Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

 İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri yasak.

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