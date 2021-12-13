ALES sınavlarına girecek adaylar, 2022 ÖSYM sınav takviminin açıklanması ardından "ALES sınavları ne zaman 2022? ALES 1,2,3 sınav tarihleri açıklandı mı 2022?" sorularına göz atmaya başladı. Haberimizde ALES sınavında ter dökecek adayların, hangi tarihte sınava girecekleri belli oldu. Haberimizde, ALES sınavları ne zaman 2022? ALES 1,2,3 sınav tarihleri açıklandı mı 2022? konu detaylarına yer verdik. İşte detaylar...

ALES SINAVLARI NE ZAMAN 2022? ALES 1,2,3 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 ÖSYM takviminin açıklandığını duyurdu. Buna göre;

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım tarihlerinde adaylar sınavlarına girebilecek.

Buna göre, sınav tarihleri şu şekilde:

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık