ALES sınavı 17 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanır 2019? Sonuçlar için puan hesaplama nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

ALES NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

ALES 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Toplam 150 dakika yani 2 buçuk saat sürecek.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES'İN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

-Sınava, atandığı salonda girmesi,

-Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

-Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

-Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

-Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

-Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

-Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

-Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

-Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

-Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er imzalı resmi yazıda ''Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik''in Geçici 6'ncı maddesinin yürütmesi durdurulmuştu.

Söz konusu karara karşı tarafımızca yapılan itiraz başvurusu sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 28 Haziran 2018 tarihli ve 2018/392 itiraz nolu kararı ile itirazımızın kabulüne karar verilerek Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli ve 2017/5372 esas nolu yürütmesinin durdurulması kararı kaldırılmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik''in Geçici 6'ncı maddesinin hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

Böylelikle 27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.'' denilmiştir.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;

– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

– Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

– Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.

ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.

7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES’in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

ALES'TE HANGİ KONULARDAN SORULAR ÇIKAR?

Sınavdaadaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabileceklerinitelikte olacaktır.Sınav Türkçe olacaktır.