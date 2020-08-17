ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı mı 2020? ALES soru kitapçığı görüntüleme ekranı

Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce lisans mezununun katılım sağladığı ALES/1 Pazar günü 81 il genelinde uygulandı. Adaylar ÖSYM'den aldıkları giriş belgeleri ile sınava girdiler. Girişlerde koronavirüs salgınına karşı önlem olarak adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre ise sonuçlar Eylül 7'de erişime açılacak. Peki ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte ALES soru kitapçığı görüntüleme ekranı...

ALES/1 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

150 dakika (2 buçuk saat) süren ALES/1 soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Ancak geçtiğimi yıl 5 Mayıs'ta yapılan ALES'in soru kitapçığı 7 Mayıs'ya açıklanmıştı. Bu nedenle bu yıl ki sınavın soru kitapçığı bir kaç gün içerisinde yayımlanması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz içerisinde yer verilecektir.

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ALES KILAVUZU 2020

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2020?

2020-ALES 1 sınav sonuçları ise 7 Eylül 2020’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ALES PUAN DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik

okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi

ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25

ALES Sözel Puanı 0,25 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular

değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama

yapılacak.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara

dönüştürülecek.

30 [ 2 (AP – X ) – S]

ALES Puanı = 70+

2 ( B – X ) – S

AP : Adayın ağırlıklı puanı

X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.

2020 ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

2020 Yılının ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri açıklandı. Sınava başvurular 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılabilecek.

ALES/2 SINAV TARİHİ

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020/2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.