Alev alan araçtan son anda kurtuldular! çakmakla oynayan çocuklar iki aracı yaktı

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili yaktı.

Edinilen bilgie göre, Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi’nde park halindeki aracın içerisindeki çakmakla oynayan çocuklar, aracın alev almasına sebep oldu.

ALEV ALAN ARAÇTAN SON ANDA ÇIKTILAR

Otomobilde çakmakla oynayan çocuklar alev ala araçtan son anda çıktı.

Çocukların durumu yakınlarına anlatması sonrası evden çıkan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

YANGIN YAN TARAFTAKİ BAŞKA BİR OTOMOBİLE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki başka bir otomobile de sıçradı.

ARAÇLARDAN BİRİ TAMAMEN YANDI, DİĞERİ KISMEN ZARAR GÖRDÜ

İtfaiyenin müdahale ettiği araçlardan biri tamamen yanarken diğer araç ise kısmen zarar gördü. Araçların Ersan Ç. ile Alişan K.’ya ait olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.