Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklif sonrası, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılır. İşte Alev Alev 25. bölüm full, tek parça izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle...

Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düşer. Cemre Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştıracaktır.

ALEV ALEV 25. BÖLÜM| SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

ALEV ALEV 25. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLEME LİNKİ...

Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklif sonrası, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılır. Çelebi'nin kötücül soluğunun kesilmesinin ardından, Yedikule Mahallesi'nin çehresi tamamen değişmeye başlar.