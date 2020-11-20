Cem Sürgit kimdir? Ekranlarının son zamanlarda en çok takip edilen dizisi Alev Alev'in konusu kadar oyuncuları da büyük ilgi görüyor. Baş rollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Zuhal Olcay gibi bir çok başarılı ismin yer aldığı dizide dikkatleri çeken bir diğer isim ise Alev Alev dizisinde Şimal'in kocası Bülent karakterini canlandıran Cem Sürgit oldu. Peki Alev Alev dizisinde Şimal'in kocası Bülent kimdir? Cem Sürgit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler...

CEM SÜRGİT KİMDİR?

11 Ekim 1983 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Sezin Ergene ile evlidir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde hem lisansını hem de yüksek lisansını tamamlamıştır.

Burslu olarak The Yellow House’a giden oyuncu, Hafiften Tiyatro’nun kurucularından bir tanesidir. “Türkan” adlı yapımda rol almış olan oyuncu “Kapıları Açmak” adlı yapımda Kemal karakterine hayat vermiştir.

Cem Sürgit Dizileri ve Filmleri

The Gift (İsmail) – 2019

Türkan – 2010

Kapıları Açmak (Kemal) – 2005