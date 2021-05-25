Alev Alev final mi yapıyor? Alev Alev final bölümü ne zaman? Alev Alev final fragmanı yayınlandı mı? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ALEV ALEV FİNAL Mİ YAPIYOR? ALEV ALEV FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in final yapacağı tarih açıklandı. Dizinin 27 Mayıs perşembe günü yayınlanan bölümü, dizinin final bölümü olarak belirtildi. Saat 20.00 izleyicisinin karşısına son kez çıkacak dizinin 28. bölümle birlikte final yapması bekleniyor.

ALEV ALEV FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev'in final fragmanı olan 28. bölümünün ilk fragmanı yayımlandı. İşte o fragman;

ALEV ALEV KONUSU

lev Alev Dizisinin Konusu Nedir?

Alev Alev dizisi aslında birbirinden çok farklı olan üç kadının bir yangın sonrasında değişen hayatlarını anlatmaktadır. Cemre / Demet Evgar, eski belediye başkanıyla evlidir. Dışarıdan oldukça saygın ve kibar birisi gibi görünse de aslında karısına hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uygulayan birisidir. Cemre de tüm imkansızlıklar içerisinde küçük kızı ile birlikte bu yaşantıdan kaçmak istemektedir.

Rüya / Dilan Çiçek Deniz ise oldukça zengin ve varlıklı bir ailenin kızıdır, aynı zamanda da avukattır. Hayatın zorlukları ile hiç karşılaşmamıştır. Çiçek / Hazar Ergüçlü ise, Rüya'nın evinde çalışmakta olan bir yardımcıdır. Üstelik de Rüya'nın en yakın arkadaşıdır. Çiçek kimsesi olmayan bir kızdır. Çok sevdiği ve onu da çok seven bir nişanlısı vardır. Kısa bir zaman sonra ise hayallerini kurduğu evlilik ile mutlu bir yuva kuracaktır. Ancak verilen bir davette çıkan bir yangın sonucunda bu üç kadının hikayesi çok fazla değişir.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Demet Evgar / Cemre Kayabeyli

Hazar Ergüçlü / Çiçek Görgülü

Dilan Çiçek Deniz / Rüya Yıldırımlar

Zuhal Olcay / Tomris Üstünoğlu

Cem Bender / Çelebi Kayabeyli

Berkay Ateş / Ozan Akınsel

Cihangir Ceyhan / Ömer Ataycı

Berker Güven / İskender Kayabeyli

ALEV ALEV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLMEKTEDİR?

Şuan da yayınlanmakta olan Alev Alev dizisin de yapılan ev çekimleri Büyükçekmece'de gerçekleştirilmektedir. Aynı zaman da dizi de Yedikule Mahallesi de geçmektedir. Çekimlerin bir kısmı ise Beykoz da bulunan ayakkabı fabrikasında kurulan bir platoda gerçekleşmiştir. Alev Alev dizisinin çekildiği yerler farklılık gösterebilmektedir. Özellikle yangın sahnesinin çekilmesi için boş bir kum fabrikasının kullanıldığı ve çekimlerinde kum fabrikasında gerçekleştirildiği bilinmektedir.