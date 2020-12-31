Alev alev son bölüm neden yok? Ne zaman yayımlanacak? Show TV perşembe akşamı ne var?

Yayımlandığı ilk günden beri ekranların vazgeçilmez dizisi haline gelen ve herkesi televizyon başına kilitleyen dizi Alev Alev, gelecek bölümde yine bomba gibi olaylarla karşımıza çıkıyor. Cemre, akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersiz. İzleyiciler heyecanla gelecek bölümde yaşanacakları beklerken perşembe Show TV'nin yayın akışında dizinin adının yer almaması, takipçileri üzdü.

ALEV ALEV SON BÖLÜM NEDEN YOK?

Show TV'nin perşembe günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi Alev alev'in son bölümünde, Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer. Ömer'in vurulmasından sonra, Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar.

Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir. 9. bölümü heyecanla bekleyen takipçiler, 31 Aralık perşembe günü, yılbaşı dolayısıyla yeni bölümün yayımlanmayacağı haberini duyunca bir hayli üzüldü.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Baş rollerini Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı rayting rekorları kıran dizi Alev alev'in 9, bölümü hakkında beklenen açıklama yapıldı. Show TV, Alev Alev dizisinin 9. yeni bölümünün 7 Ocak 2021 Perşembe gününde yayımlanacağını bildirdi.

SHOW TV PERŞEMBE AKŞAMI NE VAR?

Show TV ekranlarının bir diğer heyecanla beklenen ve herkesi gülmekten kırıp geçiren programı olan Güldür Güldür Show, 31 Aralık Perşembe akşamı, izleyenlere unutamayacakları bir yılbaşı akşamı sunmak için ekranlara geliyor.

Güldür Güldür Show, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı 20.00'de Show TV ekranlarında, siz değerli izleyicileriyle buluşacak. Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, Yılbaşı Özel bölümüyle gümbür gümbür geliyor. Birbirinden özel konuklarıyla unutamayacağınız bir eğlence, sizleri bekliyor. Renkli skeçlerle eğlencenin hız kesmediği programı sakın kaçırmayın!