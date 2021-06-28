Alevler yükseldi, patlamalar duyuldu! Londra'daki metro istasyonunda yangın çıktı: Siyah duman bulutu gökyüzünü kapladı

İngiltere'nin göbeğinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Elephant & Castle istasyonunda çıkan yangın sonrası Londra sokakları gri duman bulutu ile kaplandı. Londra'nın üzeri dev duman bulutu ile kaplanırken, ilgili birimler olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye başladı.

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN BULUTU KAPLADI

Londra'da panik yaratan yangınla ilgili bir görgü tanığı açıklamalarda bulundu. Tanık, yangının saat 14.10'da bir patlama ile başladığını söyledi. Londra İtfaiyesi, 10 itfaiye aracının ve 70 itfaiyecinin yangına müdahale ettiğini söyledi. Panik yaratan yangınla ilgili herhangi bir yaralanma olup olmadığı bilinmezken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SOKAKLAR BOŞALTILDI, VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Öte yandan, demiryolu kemerlerinin altındaki üç ticari birimin tamamen yandığı, istasyonun yakınında dört araba ve bir telefon kulübesinin de yandığı ifade edildi. Olası can kayıplarının önlenebilmesi için bölgedeki yollar kapatıldı ve insanların olay yerinden uzak kalmaları istendi. Yakın civarda bulunan vatandaşlardan ise pencerelere yaklaşmamaları önerildi. Yoğun dumandan etkilenmelerin yaşanmaması için de pencerelerin kapalı tutulması gerektiği vurgulandı.