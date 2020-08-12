Sıfır Bir Bir Zamanlar Adana’da dizisinde CİO karakterine hayat veren ve yıldızı parlayan Cihangir Ceyhan'ın yeni dizi "Alevlerin Ardından" dan teklif aldığı iddia edildi

Çukur dizisine bu sezon da devam edeceği öğrenilen Cihangir Ceyhan'la ilgili ortaya atılan iddianın ardından Ceyhan'ın Çukur'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Ay Yapım imzalı yeni dizi "Alevlerin Ardından" Eylül ayında Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizi de birbirinden başarılı isimlerde yer alıyor. Peki Alevlerin Ardından dizisinin oyuncuları kimler olacak?

ALEVLERİN ARDINDAN OYUNCU KADROSU

Bahar Şahin,

Demet Evgar,

Berker Güven,

Hazar Ergüçlü,

Dilan Çiçek Deniz,

Cem Bender,

Toprak Can Adıgüzel,

Sema Keçik

ALEVLERİN ARDINDAN KONUSU

Alevlerin Ardından dizisi muhtemelen itfaiyecilerin dizisi olacak gibi; daha önce Limon Film İzmirli kadın itfaiyecilerin hikayesinin anlatılacağı Ateşe Koşanlar dizisi için çalışma yapmış ancak dizi yayına alınamamıştı.

CİHANGİR CEYLAN KİMDİR?

1989 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Cihangir Ceyhan’ın burcu Terazi’dir. Adana’da doğmuştur. Aslen anne tarafından Diyarbakır, baba tarafından ise Elazığ‘lıdır. Ailenin en küçük çocuğudur.

Eğitim hayatını Açıköğretim Üniversitesi İşletme bölümünde sürdüren Cihangir Ceyhan 2.5 sene İstanbul’da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana‘ya dönmüştür. Yaşantısını günümüzde halen Adana’da sürdürmektedir.

Adana’nın kenar mahallelerini ve suç dünyasını anlatan bir film yapmak her zaman arkadaşları ile birlikte hayal ettiği bir şeydi. Yönetmen Kadri Beran Taşkın ile uzun süredir arkadaştır. Onunla birlikte Adana’nın sokaklarını anlatan, gayri meşru hayatları ve varoşta geçen hayatı konu alan hayallerini gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra ekip büyümüş ve İki arkadaşın hayali büyüyerek Adana’nın dışına taşmıştır.

Özellikle dizide bakale seni pis ederim ha repliği ile büyük bir hayran kitlesi oluşmuştur. Dizi ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Özellikle Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde semt sakinleri Cio karakteri ile ismini duyuran Cihangir Ceyhan’a büyük bir ilgi göstermektedir. Gelecek bir çok dizi ve sinema filminde başrol oyuncu olarak yer alması hayranlarının en büyük beklentisidir.

Sıfır Bir dizisinden önce, 2015 yılında Yusuf isimli sinema filminde Serdar karakteri ile rol almıştır. Daha öncesinde ise kısa film ve müzik video klipleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir.