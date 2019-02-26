Oyunculuğunun yanı sıra kendisine ait bir yapım şirketi de bulunan Burak Özçivit, bomba gibi bir proje hazırlığında. Aynı zamanda koyu bir Fenerli olan Burak Özçivit, filmde rol alması için Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'ya teklifte bulundu.

ALEX DE SOUZA OYUNCU MU OLUYOR? ALEX DE SOUZA HANGİ FİLMDE OYNAYACAK?

Maddi sıkıntılar içerisinde yaşayıp daha sonra yıldız bir futbolcunun hayatını konu alan bir sinema filmi çekme hazırlığında olan Burak Özçivit, Fenerbahçe sevdasını da gözler önüne serecek. Koyu bir Fenerli olan Burak Özçivit, filmde rol alması için Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'ya teklif götürdü.

Filmin ana karakteri olan futbolcunun Alex'le rol gereği bir araya gelip efsane Brezilyalı'dan futbol dersleri almasını isteyen ünlü oyuncu, yaz aylarında ise Brezilya'ya gidip Türkiye'de iz bırakan Alex ile yüz yüze görüşecek. Özellikle Fenerbahçe taraftarını sinema salonlarına çekmesine garanti gözüyle bakılan Burak Özçivit'in yeni filmiyle ilgili birçok detayı ise şimdilik herkesten sakladığına dikkat çekiliyor. Alex de Souza'nın da bu teklife sıcak bakacağı gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen Alex, "Burası benim ikinci vatanım. Unutamayacağım kadar güzel günler yaşadığım yer" dedi.

ALEX DE SOUZA KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bilinen ismiyle Alex, 14 Eylül 1977 tarihinde Curitiba, Brezilya'da dünyaya geldi. İlk profesyonel sözleşmesini 1995 senesinde Coritiba ile imzalayan Alex, 2 sezon kaldığı takımda 17 maçta forma giydi ve 5 gol attı. Genç yaşına rağmen hızlı koşusu ile dikkatleri üzerine çeken Alex, 1997 senesinde Palmeiras'a transfer oldu.

Burada takımıyla birlikte 1998 senesinde Brezilya Kupası, aynı sene Kupa Mercosur, 1999 senesinde Copa Libertadores ve 2000 senesinde Kupa Torneio Rio-Sao Paulo birincilikleri yaşadı. 2000-01 sezonunda Flamengo'da oynayan Alex, sonraki sezonda da Cruzeiro'ya transfer oldu.

2004 senesinde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada çıktığı 245 maçta Sarı Lacivertli taraftarlar için adeta efsaneleşen Alex, 136 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe'de geçirdiği 8 sezonda 2004-05, 2006-07 ve 2010-11 sezonlarında Süper Lig, 2007 ve 2009 senelerinde Türkiye Süper Kupası, 2011-12 sezonunda da Türkiye Kupası birincilikleri elde etti.

2013 senesinde ülkesindeki önemli kulüplerden Coritiba'ya transfer olan Alex, 2014 senesinde jübile yaparak futbolculuk kariyerini noktaladı.

Ayrıca Alex, 1998-2005 yılları arasında Brezilya Milli Takımı forması giydi. Burada forma şansı bulduğu 49 maçta 12 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Şahsî Başarıları:

1999/00 : Amerika Kıtası'nın (En İyi Orta Saha Oyuncusu Ödülü.) Uruguay'ın El Pais Gazetesi tarafından.

2002/03 : Troféu Telê Santana (Minas Gerais Stadı'nın En İyi Orta Saha Oyuncusu Ödülü.)

2003/04 : Troféu Telê Santana (Minas Gerais Stadı'nın En İyi Futbolcusu Ödülü.)

2003/04 : Amerika Kıtası'nın (En İyi Orta Saha Oyuncusu Ödülü.) Uruguay'ın El Pais Gazetesi tarafından.

2003/04 : Brezilya Ligi (Gümüş Top) (Yılın En İyi Orta Saha Oyuncusu Ödülü.) Brezilya Placar Dergisi tarafından.

2003/04 : Bola de Ouro (Altın Top) Brezilya Placar Dergisi tarafından.

2004/05 : Süper Lig Asist Krallığı

2005/06 : Türkiye’de Yılın futbolcusu Zaman Gazetesi Spor Ödülleri''

2005/06 : Türkiye'de Yılın futbolcusu (“Milliyet Spor Ödülleri) tarafından.”

2007/08 : UEFA Şampiyonlar Ligi Asist Kralı

2010/11 : Türkiye'de Yılın futbolcusu TSYD(Türkiye Spor Yazarları Derneği)

2010/11 : Türkiye'de Yılın futbolcusu (“Milliyet Spor Ödülleri) tarafından.”

2010/11 : (“Türkiye'de Yılın Futbol Oscarları) - (“Yılın Orta Saha Oyuncusu) Futbol Plus Dergisi

2004/12 : Süper Lig 100'ler kulübü (136 gol)

2015: UEFA Süper Lig’de futbol oynamış en iyi 10 yabancı oyuncu.