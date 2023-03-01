Alex Gudger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Gudger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Gudger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Gudger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Gudger 9 Aralık 1992 tarihinde Nuneaton şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Gudger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Gudger, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Solihull Moors futbol takımında oynamaktadır. Solihull Moors takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alex Gudger'nin Solihull Moors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex Gudger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Gudger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2012 yılında Rugby Town
1 Temmuz 2015 yılında Worcester City
1 Temmuz 2016 yılında Brackley
1 Temmuz 2018 yılında Solihull Moors
Alex Gudger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Gudger şuan Solihull Moors takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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