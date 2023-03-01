Alex Gudger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Gudger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alex Gudger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Gudger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.