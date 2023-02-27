Alex Guett Guett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Guett Guett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Guett Guett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Guett Guett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Guett Guett 26 Kasım 2002 tarihinde Ngaoundéré şehrinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Guett Guett Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Guett Guett'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Guett Guett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Guett Guett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Guett Guett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Guett Guett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında FC Sochaux

3 Ağustos 2022 yılında Pr. Niederkorn

30 Haziran 2023 yılında FC Sochaux

Alex Guett Guett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Guett Guett şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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