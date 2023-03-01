Alex Parsons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Parsons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Parsons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Parsons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Parsons 7 Eylül 1992 tarihinde Worthing şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Antony Parsons şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Parsons Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 16 Ekim 2017 tarihinde katılmıştır. Alex Parsons'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Parsons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Parsons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Parsons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Parsons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bournemouth

12 Ağustos 2011 yılında Wimborne

12 Kasım 2011 yılında Bournemouth

18 Ocak 2012 yılında Bashley FC

19 Şubat 2012 yılında Bournemouth

1 Temmuz 2012 yılında Nike Academy

1 Temmuz 2013 yılında Whitehawk

1 Temmuz 2014 yılında Bognor Regis

16 Ekim 2017 yılında Worthing

Alex Parsons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Parsons şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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