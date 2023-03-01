Alex Pearce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Pearce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Pearce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Pearce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Pearce 9 Kasım 1988 tarihinde Oxford şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander James Pearce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Pearce Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Pearce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Pearce'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Pearce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Pearce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Pearce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Pearce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Reading

9 Şubat 2007 yılında Northampton

6 Mayıs 2007 yılında Reading

2 Kasım 2007 yılında Bournemouth

2 Ocak 2008 yılında Reading

31 Ocak 2008 yılında Norwich

31 Mayıs 2008 yılında Reading

31 Ekim 2008 yılında Southampton

31 Aralık 2008 yılında Reading

1 Temmuz 2015 yılında Derby

19 Ocak 2016 yılında Bristol City

31 Mayıs 2016 yılında Derby

4 Ocak 2019 yılında Millwall

31 Mayıs 2019 yılında Derby

1 Temmuz 2019 yılında Millwall

1 Temmuz 2022 yılında AFC Wimbledon

Alex Pearce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Pearce şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Alex Pearce Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda takımında 20 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

İskoçya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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