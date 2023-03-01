Alex Reid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Reid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Reid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Reid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Reid 6 Eylül 1995 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alex Michael Reid şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Reid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 22 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Reid'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Alex Reid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Reid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Ånge IF
1 Ocak 2015 yılında Solihull Moors
1 Temmuz 2016 yılında Rushall
4 Ocak 2017 yılında Fleetwood
15 Ağustos 2017 yılında Wrexham
15 Kasım 2017 yılında Fleetwood
31 Ocak 2018 yılında Solihull Moors
31 Mayıs 2018 yılında Fleetwood
19 Temmuz 2018 yılında Stevenage
8 Şubat 2019 yılında Fylde
31 Mayıs 2019 yılında Stevenage
31 Ağustos 2019 yılında Ebbsfleet
6 Ocak 2020 yılında Stevenage
17 Ocak 2020 yılında FC Dag & Red
31 Mayıs 2020 yılında Stevenage
21 Temmuz 2020 yılında Stockport
1 Temmuz 2022 yılında Solihull Moors
21 Kasım 2022 yılında Stockport
22 Kasım 2022 yılında Oldham Athletic
Alex Reid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Reid şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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