Alex Wall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Wall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Wall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Wall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Wall 22 Eylül 1990 tarihinde Thatcham şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alexander David Wall şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Wall Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRPLAY MGMT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Wall'nin Dartford FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex Wall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Wall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2009 yılında Maidenhead Utd.
1 Mart 2013 yılında Luton
23 Nisan 2013 yılında Maidenhead Utd.
24 Nisan 2013 yılında Luton
17 Ocak 2014 yılında Dartford
3 Nisan 2014 yılında Luton
27 Kasım 2014 yılında Bristol Rovers
28 Aralık 2014 yılında Luton
1 Temmuz 2015 yılında Bromley
28 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz
13 Ekim 2017 yılında Hungerford
1 Temmuz 2018 yılında Dartford
1 Ağustos 2018 yılında Concord Rangers
1 Temmuz 2019 yılında Hemel
14 Ocak 2020 yılında Woking
1 Temmuz 2020 yılında Concord Rangers
1 Temmuz 2021 yılında Havant & Water.
1 Temmuz 2022 yılında Dartford
Alex Wall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Wall şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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