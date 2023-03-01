Alex Woodyard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Woodyard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Woodyard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Woodyard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Woodyard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Woodyard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Woodyard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Woodyard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Woodyard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Woodyard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Woodyard 16 Kasım 1992 tarihinde Gravesend şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere,Galler uyrukludur.Gerçek adı da Alexander James Woodyard şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Woodyard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Alex Woodyard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Woodyard'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Woodyard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Woodyard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Woodyard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Woodyard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Southend U18

1 Temmuz 2010 yılında Southend United

31 Ağustos 2011 yılında Farnborough

1 Haziran 2012 yılında Southend United

18 Mart 2013 yılında Braintree

21 Nisan 2013 yılında Southend United

8 Ağustos 2013 yılında Dartford

1 Temmuz 2014 yılında Concord Rangers

7 Ağustos 2015 yılında Braintree

1 Temmuz 2016 yılında Lincoln City

1 Temmuz 2018 yılında Peterborough

3 Ocak 2020 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2020 yılında Peterborough

6 Ağustos 2020 yılında AFC Wimbledon

Alex Woodyard kimdir

Alex Woodyard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Woodyard şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Woodyard nereli

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