Alexander Scholz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Scholz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Scholz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Scholz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Scholz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Scholz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Scholz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Scholz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Scholz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Scholz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Scholz 24 Ekim 1992 tarihinde Esbjerg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Danimarka,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Scholz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stirr Associates yapmaktadır. Alexander Scholz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Scholz'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Scholz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/scholzalexander/

Alexander Scholz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Scholz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Scholz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Scholz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında VBK Kolding U19

1 Temmuz 2010 yılında Vejle BK

27 Şubat 2012 yılında Stjarnan

1 Ocak 2013 yılında KSC Lokeren

20 Ocak 2015 yılında Standard Liège

29 Ocak 2018 yılında Club Brugge

10 Ağustos 2018 yılında Midtjylland

16 Temmuz 2021 yılında Urawa Reds

Alexander Scholz kimdir

Alexander Scholz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Scholz şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hedensted IF, Vejle BK

Alexander Scholz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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Alexander Scholz nereli

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