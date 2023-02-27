Alexander Succar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Succar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Succar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Succar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Succar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Succar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Succar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Succar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Succar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Succar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Succar 12 Ağustos 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru,Lübnan uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Nasim Succar Cañote şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Succar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Alexander Succar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alexander Succar'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Succar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlexanderSuccar

http://www.instagram.com/alexsuccar/

Alexander Succar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Succar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Succar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Succar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2015 yılında Cienciano

30 Haziran 2016 yılında Sport. Cristal

9 Ağustos 2016 yılında U. San Martín

31 Aralık 2016 yılında Sport. Cristal

25 Ocak 2017 yılında U. San Martín

31 Aralık 2017 yılında Sport. Cristal

10 Ocak 2018 yılında FC Sion

31 Aralık 2018 yılında Sport. Cristal

1 Mart 2019 yılında Huachipato

31 Aralık 2019 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2020 yılında Universitario

Alexander Succar kimdir

Alexander Succar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Succar şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Alexander Succar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 9 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexander Succar nereli

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