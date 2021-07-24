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Alexandru Cicaldau Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'da!

Galatasaray’ın Universitatea Craiova’dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau, İstanbul’a geldi. Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu, Galatasaray kulübü yetkilileri karşıladı.

Alexandru Cicaldau Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'da!

Romanya'nın Bükreş kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu burada Sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Alexandru Cicaldau, "Heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olacak" dedi.

AŞI OLMUŞTU

İstanbul havalimanına geldiğinde Covid-19 testi yaptıran Rumen futbolcu, daha önce iki doz aşı olduğu için Türkiye'ye giriş yapabildi. Futbolcu daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

Rumen orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 

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