Alexis Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Rodriguez 21 Mart 1996 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Rodriguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Rodriguez'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodriguezalexis11/

Alexis Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexis Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Newell's II

1 Ocak 2018 yılında Newell's

30 Temmuz 2021 yılında Dep. Municipal

31 Aralık 2022 yılında Newell's

16 Ocak 2023 yılında Delfín SC

Alexis Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Rodriguez şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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