Evlerinin 5. katından kendisini aşağı bırakarak intihar eden Aleyna Ağgül'ün "Ölümümden Gökhan A. sorumludur" yazılı not bırakmasının ardından polisler harekete geçti. Gözaltına alınan şüpheliler delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ne yaşadığı merak edildi. Peki Aleyna Ağgül kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

ALEYNA AĞGÜL KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Aleyna Ağgül iddiaya göre, arkadaşlık yaptığı Göktürk A.'nın inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki babası Gökhan A., oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yaparak genç kızla birlikte oldu.

Yaşadıklarından sonra bunalıma giren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, "Ölümümden Gökhan A. sorumludur" yazılı bir not bırakarak intihar etti. Gözaltına alınan baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A. delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.

Aleyna Ağgül'ün cenazesi Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Talihsiz kızın cinsel istismara uğrayıp uğramadığı Adli Tıp raporu ile ortaya çıkacak.