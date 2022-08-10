Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor, sevgili mi?

Survivor'da yarıian Aleyna Kalaycıoğlu ve Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in sevgili olduğu iddia ediliyor. Peki Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor, sevgili mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor, sevgili mi?

Survivor 2021 yarışma programıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile birlikte olduğu iddia edildi. Biz de bunun üzerine Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor, sevgili mi? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik...

ALEYNA KALAYCIOĞLU VE CENGİZ ÜNDER AŞK MI YAŞIYOR, SEVGİLİ Mİ?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021 yarışma programıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile sevgili olduğu iddia edildi. Ünder ile Kalaycıoğlu tekne üzerinde görüntülenirken, ikili çıkan haberlere karşı sessizliğini korudu.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor, sevgili mi?

Milli futbolcu Cengiz Ünder ile, Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu aşk yaşamaya başladı.

Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıkarken ikili, çıkan haberler sonrası sessizliğini korudu. Kalaycıoğlu'nun, Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesinde olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki ünlü futbolcu Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Roma'dan Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya transfer olmuştu.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor, sevgili mi?

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