Aleyna Tilki bikiniyle dans etti! Bikinisiyle çocuk havuzuna girdi!

Tatile giden ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bikinisiyle çocuk havuzuna girip dans ettiği anları paylaştı.

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Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla dikkat çeken genç popçu Aleyna Tilki, sadece müzik kariyeriyle değil, eğlenceli videolarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak tatile giden Tilki, çocuk havuzunda yaptığı ilginç dansı paylaştı ve büyük ilgi topladı.

Ünlü popçu, yayınladığı videoda çocuk havuzuna girdiği anları izleyicileriyle paylaştı. Yaptığı özgün dans hareketleri ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Tilki, izleyicilerinin yüzünde tebessüm oluşturdu. Video kısa sürede sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı ve birçok kişi tarafından konuşuldu.

“Burayla aşk yaşıyorum şu an”

23 yaşındaki ünlü şarkıcı, çocuk havuzuna girip dans ettiği anları “Burayla aşk yaşıyorum şu an” notuyla paylaştı.

Tilki'nin Instagram hesabında 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Teşekkür etti

İçinde bulunuduğu oteli teşekkür ederek dansına devam etti.

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