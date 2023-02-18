Aleyna Tilki ve rapçi Sefo Hatay'da! Depremzede çocuklara moral verdiler!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar çadır kentlerde yaşamaya başladı. Birçok ünlü deprem bölgesine giderek çadırlara yardımda bulundu. Erzak dağıtımı, yemek dağıtımı ile ilgilenen birçok gönüllü vatandaşlar ve ünlü yıldızlar yer aldı.

ÇOCUKLARA MORAL VERDİLER

Türkiye'ni en sevilen şarkıcılarından olan Aleyna Tilki ve rapçi Sefo deprem bölgelerinden olan Hatay'da deprem çadırına gittiler. Çocuklarla doyasıya eğlendirip onları mutlu etmek için ellerinden geleni yapan iki şarkıcının görüntüleri yürekleri ısıttı. Çocuklar ile birlikte mendil kapmaca oynayıp fotoğraf çeken Aleyna Tilki ve Sefo çocuklara moral verdiler.

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"ÇOK GÜZELSİNİZ ÇOCUKLAR"

Sefo ise yaşadıkalarını şöyle ifade etti: "Bugün bir davet üzerine İskenderun'daydım. çadırkentte çocuklarla buluştuk, hiçbir şey olmamış gibi güldük eğlendik fakat Tuana bana beklemediğim bir anda bana öyle bir şey yaşattı ki bunu tarif edemem. çok güzelsiniz çocuklar."