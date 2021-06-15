Aleyna Tilki ve TikTok Fenomenleri Dimes Reklamı İçin Kamera Karşısına Geçiyor!

Türkiye’de müzik sektörünün yıldız ismi haline gelen, projelerinde rekora koşan Aleyna Tilki, dünya yıldızları yolunda bir ilke daha imza atıyor. Türkiye'de ilk kez bir yıldız ve sosyal medya fenomenleri bir araya gelip, Dimes reklamı için kamera karşısına geçiyor. Aralarında Cemre Solmaz, Ceren Yaldız, Özgür Deniz Cellat gibi bilinen TikTok fenomenlerinin de bulunduğu bu reklam kampanyası şimdiden çok konuşulmaya başladı. Dünya yıldızlarının son yıllarda kariyerlerinde bir araç olarak kullandıkları bu platform, gençler arasında en popüler uygulama haline geldi. Aleyna Tilki, reklam müziğinin yanı sıra yaza damga vuracak bir de video klip hazırlıyor. Aleyna Tilki’li DİMES reklamı 6 aylık bir çalışmanın sonucu olarak hayata geçecek.

ALEYNE BU PROJODE DE REKORA KOŞMAYI HEDEFLİYOR

Proje için 6 ay hazırlanan ve bu projede yer almaktan heyecan duyduğunu söyleyen Tilki, “Benim de çok sevdiğim, Türkiye’nin önemli, lezzetli ve sağlıklı markalarından biri olan DİMES ile TikTok’un en sevilen isimleriyle heyecan veren bir projenin hazırlıkları içerisindeyiz. Altı aydır bu proje için hazırlanıyoruz, çalışıyoruz. Bu projeyi benim için cazip kılan DİMES’in yeniliklere çok açık ve yerli bir marka olması ve ülkemizi temsil etmesi. Projemiz, Türkiye’de bir ilk olacak ve çok yankı yapacak. Reklam müziğinin yanı sıra yaza damga vuracak bir de video klip hazırlıyoruz. Projenin TikTok’ta başlaması ayrıca güzel. Dünya’da bunun örnekleri çok. Türkiye’de milyonlara hitap eden TikTok’un en güzel yanlarından biri de gençliği ve geleceği yakalamak.” dedi.

Türkiye’de 20 milyon aktif kullanıcısıyla nüfusun yaklaşık 4’te birine hitap eden TikTok, günümüzün vazgeçilmez platformu haline gelmiş durumda. Dünya yıldızlarının da aktif şekilde kullandığı TikTok gerek danslarıyla gerekse akımlarıyla gençlerin gözde platformu olmuş gözüküyor. Dünyada her 10 video klibin 7’si TikTok’ta lanse ediliyor. Birçok ünlü yıldız, şarkıları, klipleri ve danslarıyla TikTok’ta takipçilerine sesleniyor.

Aleyna Tilki bu projeyle hem dünyaya yıldızları yolunda bir adım atacak, hem de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olacak.