Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi şu sıralar kızı kadar konuşuluyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine düşen Havva Öztel'in hayatı merak ediliyor. Aleyna Tilki'nin annesi kimdir? Havva Öztel kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ KİMDİR? HAVVA ÖZTEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1978 yılında dünyaya gelen Havva Öztel aslen Trabzonludur. Boşandığı eski eşi Mehmet Tilki ile evliliğinden Aleyna ve Ayça adında iki kız çocuğu vardır.

Aleyna Tilki ünlü olmadan önce bir okulda müdür yardımcılığı yaparken, kızının ünlü olmasıyla şu an kurucu olduğu ve işlettiği Hanımağa Kız Öğrenci Yurdu'nun sahibi oldu. 43 yaşındaki Öztel, kızının desteğiyle spor markası da kurdu.

Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarında kendisine yöneltilen sorulara cesur cevaplarıyla da Aleyna Tilki’yle benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Havva Öztel yaptığı instagram canlı yayınında takipçilerden gelen "Neden bu yaştan sonra popülerlik arıyorsun?" sorusuna ise "Benim popüler bir kızım var. Dolayısıyla ailesi olarak biz de popüler oluyoruz." şeklinde cevap verdi.

Aleyna Tilki Kimdir, nerelidir, nerede doğdu? Kaç yaşında?