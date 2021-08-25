Ünlü Şarkıcı Aleyna Tilki kardeşi hakkında bir köşe yazısında popülerlik uğruna ailesi tarafından yönlendirildiği ve "Bu kızımızdan da şöhreti esirgemeyelim" sözlerinin kullanıldığı yazıyı görünce çılgına dönerek sosyal medya hesabı üzerinden "Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız, sizin derdiniz bitmez" diyerek ateş püskürdü. Bu olayların ardından Ayça Tilki merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

ALEYNA TİLKİ'NİN KARDEŞİ AYÇA TİLKİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İlk olarak Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınan ve ardından güzel sesiyle ülkenizde başarılı işlerle imza atan Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki 2005 yılında doğmuştur.

16 yaşında olan Ayça Tilki'nin annesi Havva Öztel Tilki, babası ise Mehmet Tilki’dir. Annesi ve babası ayrıdır. İki kardeştir. Babası Mehmet Bey Askeriye’de memur, annesi ise özel bir kız yurdunun işletmecilik görevini üstlenmektedir.

Son dönemlerde ablası Aleyna Tilki ile birlikte çektikleri videolarda şarkılar söylemesi nedeniyle müzik severlerinde geleceğin Aleyna Tilki’si olabilir yorumları yapılmaktadır.

Özellikle son dönemlerde ablası Aleyna Tilki ile birlikte çektikleri videolarda şarkılar söylemekte ve müzik severlerinde geleceğin Aleyna Tilki’si olabilir yorumları yapılmaktadır.

2019 yılında oyunculuk dünyasına giriş yapan Ayça Tilki ünlü Youtuber isimler olan Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban‘ın başrolü paylaştığı Masal Şatosu: Sihirli Davet adlı sinema filminin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Bu film Ayça Tilki’nin ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği projedir.