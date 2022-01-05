Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi kim? Utku Yalçınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Çavo olarak da tanınan 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile son olarak Haldun Demirhisar'la adı anılan şarkıcı Aleyna Tilki'nin aşk yaşadığı iddia edildi. Son dönemlerde rap şarkılarıyla yıldızı parlayan Uzi'nin kim olduğu merak edildi. Biz de bunun üzerine 'Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi kimdir? Utku Yalçınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

ALEYNA TİLKİ'NİN SEVGİLİSİ UZİ KİM? UTKU YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 1998 tarihinde doğan Uzi veya gerçek ismiyle Utku Cihan Yalçınkaya Türk rapçi ve söz yazarıdır.

Şarkılarında sokak kültürünü çokça yansıtan Uzi, genellikle doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören'den bahsediyor.

Acil adlı şarkıyla rap müziğe başlamış olsa da geniş kitleler tarafından tanınması 2021 yılında yayımladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde olmuştur ve ayrıca albüm "Spotify Top 10" listesinde 10. sırada yer almıştır.