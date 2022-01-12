Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi sonunda isyan etti! Kariyerinin önüne geçmesi hoşuna gitmedi!

Kendisinden yaşça büyük Haldun Demirhisar ile adı anılan Aleyna Tilki'nin son olarak rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine düştü. Sevgilisinin konserinde çılgınlar gibi eğlenen Tilki bu iddiaları güçlendirirken konserin narkotik baskınına uğraması da kötü haberlerin çıkmasına neden oldu.

Bu sırada Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in bu ilişkiye onay vermediği ve "Hakkımı helal etmem" dediği öne sürüldü. Tüm bunlar gündeme gelirken Uzi'nin Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

"KİMSENİN SEVGİLİSİ DEĞİLİM"

Son dönemde yaptığı şarkılardan çok Aleyna Tilki'nin sevgilisi olmasıyla anılan Uzi, "..."nin sevgilisi ne a.? Kimsenin sevgilisi değilim. Kimsenin adıyla anılacak kadar no name bir adam değilim. Benim adım Uzi ama siz bunu zaten çok iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.