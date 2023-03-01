Alfie Marigliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Marigliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfie Marigliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alfie Marigliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alfie Marigliani 19 Mart 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere,İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alfie Marigliani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alfie Marigliani, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alfie Marigliani'nin Braintree Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alfie Marigliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alfie Marigliani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Temmuz 2022 yılında Braintree
26 Ağustos 2022 yılında Stanway Rovers
26 Eylül 2022 yılında Braintree
Alfie Marigliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alfie Marigliani şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Barnet FC
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.