Alfie Pavey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Pavey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfie Pavey kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfie Pavey ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alfie Pavey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Pavey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfie Pavey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Pavey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfie Pavey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfie Pavey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfie Pavey 2 Ekim 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alfie Martin Kevin Pavey şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfie Pavey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Alfie Pavey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alfie Pavey'nin Braintree Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfie Pavey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfie Pavey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Alfie Pavey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfie Pavey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Millwall U21

26 Eylül 2014 yılında Barnet

27 Ekim 2014 yılında Millwall U21

1 Temmuz 2015 yılında Millwall

8 Ocak 2016 yılında Aldershot

31 Mayıs 2016 yılında Millwall

16 Ağustos 2016 yılında Bromley

27 Eylül 2016 yılında Millwall

20 Ocak 2017 yılında Hampton & Rich.

18 Şubat 2017 yılında Millwall

9 Mart 2017 yılında Dartford

31 Mayıs 2017 yılında Millwall

1 Temmuz 2017 yılında Welling Utd.

14 Ağustos 2017 yılında Dartford

1 Temmuz 2018 yılında Havant & Water.

24 Kasım 2018 yılında Dover Athletic

16 Eylül 2019 yılında Barnet

16 Kasım 2020 yılında Dartford

2 Ocak 2021 yılında Barnet

1 Temmuz 2021 yılında Maidstone

25 Kasım 2021 yılında Dover Athletic

28 Mart 2022 yılında Maidstone

1 Temmuz 2022 yılında Dover Athletic

2 Şubat 2023 yılında Braintree

Alfie Pavey kimdir

Alfie Pavey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfie Pavey şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maidstone United FC (-2013)

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Alfie Pavey nereli

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